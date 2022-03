Škrtel strelil prvý gól dvakrát. Cestu na východ pozná, chodí za Šestákom

MARTIN ŠKRTEL, niekdajšia opora anglického Liverpoolu, sa nikdy netajil tým, že by si raz chcel zahrať za Trnavu. V aktuálnej sezóne sa to stalo skutočnosťou. Štvornásobný najlepší futbalista Slovenska, majúci na konte 104 reprezentačných štartov, odohral doposiaľ vo Fortuna lige 14 zápasov. Strelecký účet si otvoril v pätnástom. Svojím gólom prispel k výhre 2:1 v Košiciach. Trnava si postupom cez druholigistu zaistila miestenku vo štvrťfinále Slovnaft Cupu.

V Košiciach ste museli o víťazstvo bojovať do posledných sekúnd. Ako ste videli zápas?

Vedeli sme, že nás nečaká nič ľahké. Košice majú svoju kvalitu, čo v zápase aj potvrdili. V tom vetre i celkovom počasí to nebolo jednoduché. O to viac si víťazstvo ceníme. Išli sme sem s tým, že chceme postúpiť a sme radi, že sa nám to podarilo. Piaty tím druhej ligy nastúpil proti druhému tímu Fortuna ligy. Napriek tomu to bolo vyrovnané, šance mali aj domáci. Mužstvá z nižšej súťaže sú vždy motivované a chcú sa ukázať. V prípade Košíc to nebolo len o tom, ale aj o ich kvalite. Nie nadarmo sa usilujú o postup do ligy a myslím si, že by si ju zaslúžili. Nielen štadiónom, ale celkovo históriou i kvalitou. Výhru si naozaj ceníme, urobili sme ďalší krok k cieľu, ktorý v pohári máme. Verím, že ho splníme.

Na východe Slovenska ste sa mohli oprieť o podporu vlastných fanúšikov. Veľmi si to ceníme, nie je jednoduché cestovať v týždni takú diaľku. Naši fanúšikovia prišli v slušnom počte a ich podporu sme cítili. Opäť potvrdili, že sú najlepší na Slovensku.

Čo hovoríte na nový košický štadión? Je pekný, klobúk dole. Bolo by výborné, ak by sa na ňom hrala liga. Výjazdy do Košíc by boli potom ešte krajšie. Verím, že sa časom dokončí celý a bude na ňom hrať aj reprezentácia. Stali ste sa na ňom strelcom historicky prvého gólu hosťujúceho mužstva. Ako chutil? Bol to zároveň môj prvý gól v Trnave. A verím, že nie posledný. Som rád, že som mužstvu pomohol k postupu. Gólov veľa nedávam, o to viac si ho cením.

Škrtel bol tradične lídrom trnavskej obrany. Presadil sa aj strelecky. (Autor: facebook FC Košice/Šimon Pavlišin)

Z východniarov sú v lige len Michalovce. Nezabudli ste, ako vyzerá cesta na východ? Haha. Bol som párkrát u Stana Šestáka v Prešove, takže nie... Po víkendovom zápase na Slovane to nebolo jednoduché, cesta je dlhá a náročná. Čas na regeneráciu veľmi nebol, ale podmienky mali oba tímy rovnaké. Teší ma, že sme sa s tým vysporiadali a pripísali si víťazstvo.