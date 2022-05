Nepočúvať v mladosti starších hráčov? Neviem, ako by to dopadlo, vraví Škrtel

Mal devätnásť rokov, keď debutoval v reprezentácii a prestúpil do zahraničia. Futbalista Spartaka Trnava MARTIN ŠKRTEL je ambasádorom blížiacich sa majstrovstiev Európy do 19 rokov, ktoré sa budú konať na Slovensku. Pri tejto príležitosti v rozhovore hovorí aj o tom, akých mentorov mal v mladosti on. Sledujete mládežnícke šampionáty? Nechcem povedať, že ich sledujem pozorne, ale vždy som ich zachytil. Momentálne, keď hrám v Trnave, kde mám mnohých mladých spoluhráčov, ktorí sú aj súčasťou našej devätnástky, samozrejme sa o to zaujímam viac. Keď budem mať možnosť a čas, zápasy našich si nenechám ujsť.

Koho považujete za favorita turnaja? Najväčší favoriti budú asi Angličania a Francúzi. Verím však, že sa nestratí ani naša reprezentácia a fanúšikov poteší výkonom aj výsledkami. Prvý štart v mužskej reprezentácii ste absolvovali v devätnástich. Ako si na to spomínate? Na prvý reprezentačný štart sa nezabúda. Hrali sme proti Nemcom na Tehelnom poli a vyhrali sme 2:0.

Aký ste boli vtedy futbalista? Asi rýchlejší, ako teraz. V tej devätnástke bol futbal najmä zábava, všetci sme snívali o tom, že chceme byť veľkí futbalisti a hrať vo veľkom futbale. Žiaľ, nie všetkým sa to podarilo, ale bolo to pekné obdobie v našich futbalových životoch. Bolo to hlavne o zábave, nebol tam taký tlak ako neskôr. Každý na to spomína len v dobrom. Ak sa pozriete spätne, so všetkými svojimi skúsenosťami a vedomosťami, robili by ste niečo inak? Nemyslím si, že by som robil niečo inak. Každý spraví nejaké prešľapy, ale myslím si, že tie kroky, ktoré som v kariére spravil, boli v drvivej väčšine správne. Neľutujem ich. Moja futbalová cesta svedčí o tom, že som veci urobil správne.

V Trnave hrávate aj so Sebastianom Kóšom, koho považujú za vášho možného nástupcu aj v národnom tíme. Ako funguje vaša spolupráca? Sebo je dostatočne inteligentný na to, aby vedel, čo na tom ihrisku robí. Samozrejme, aj s tým som do Trnavy išiel, že by som chcel mladým chlapcom poradiť, či už na tréningu, alebo aj v zápasoch. Funguje to medzi nami dobre, nielen so Sebom, ale aj s ostatnými chalanmi. Som tam pre nich a som vždy pripravený pomôcť. Čo sa týka samotného Seba, má našliapnuté na vynikajúcu kariéru. Verím, že sa mu vyhýbajú zranenia a potom jeho futbalová cesta bude možno lepšia ako tá moja.

Vy ste v mladosti mali nejakého mentora, kto vám poradil a usmerňoval vás? Mimo futbalu to bol hlavne otec a na ihrisku starší spoluhráči. Mal som na nich šťastie. V Trenčíne to bol najmä Milan Mičenec, s ktorým som hrával dlhú dobu, v reprezentácii Stano Varga, neskôr Roman Kratochvíl. Vždy tam boli, aby nám pomohli a uľahčili to. Môžete byť talentovaný a mať kvalitu, ale keď idete do veľkého zápasu, vždy sa hrá ľahšie, ak cítite podporu z hráčov, ktorí už majú niečo za sebou. Počúvali ste ich, alebo ste si niekedy povedali, čo mi to tu tí starí rozprávajú? Keby som skúsil nepočúvať Stana Vargu, neviem, ako by to dopadlo.