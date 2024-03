Dúbravka taký rýchly gól ešte nedostal. Chyby musíme odstrániť, vraví Haraslín

"Takýto rýchly gól som asi ešte nikdy nedostal. Rakúsky hráč to urobil fantasticky, to treba povedať. Samozrejme, trošku nás to zaskočilo, ale myslím si, že sme nedali dole hlavy a snažili sme sa hrať našu hru. Chýbala nám však lepšia koncovka pri šanciach. Tak, ako to Rakúšania dvakrát trafili, tak my dnes bohužiaľ nie," povedal po zápase.

Na gólovú akciu sa pripravovali

Aj Dúbravku škrel najviac zlý začiatok a hlavne, že na takúto akciu súpera sa so spoluhráčmi pripravovali.

"Mrzí to, že na túto ich schému sme sa pripravovali a vedeli sme, že majú takúto alternatívu. Sám neviem, ako prešiel. Trošku sa mu to tam odrazilo, zobral to na seba a vystrelil. Pomohol mu aj odraz lopty, ktorá sa zrýchlila," povzdychol si.