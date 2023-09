Nemecký brankár udieral a kopal svoju obeť, vyviazol len s pokutou a väzeniu sa vyhol

BERLÍN. Nemecký futbalový brankár Marius Gersbeck dostal pokutu 40.000 eur od rakúskeho súdu.

Dvadsaťosemročný hráč druholigovej Herthy Berlín čelil obvineniam z ťažkého ublíženia na zdraví po potýčke, do ktorej sa zaplietol počas letného tréningového kempu v rakúskom Zell am See.

K incidentu došlo v nedeľu 16. júla, podľa salzburskej prokuratúry Gersbeck svoju obeť udieral a kopal.