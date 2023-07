Brankár Herthy Berlín opustil tréningový kemp, polícia ho vyšetruje pre fyzickú potýčku

ZELL AM SEE. Nemecký futbalový brankár Marius Gersbeck musel opustiť tréningový kemp hráčov Herthy Berlín v rakúskom meste Zell am See.

Dvadsaťosemročného brankára vyšetruje miestna polícia pre fyzickú potýčku, po ktorej skončil v nemocnici jeden z obyvateľov.

K incidentu malo dôjsť v nedeľu v doobedňajších hodinách.

Podľa informácií agentúry DPA mal byť jeden z mužov prevezený do nemocnice, druhého vypočúvala polícia.