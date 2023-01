Futbal má v krvi, inšpiruje ho otec. Tretia liga má nečakanú streleckú hviezdu

Nikdy nebol strelec, ale padá mu to

„Som veľmi rád, že sa mi to podarilo, ale v konečnom dôsledku je jedno, kto z nášho mužstva dá gól. Dôležité sú výsledky a to, že sa nám darí. Navyše, bez spoluhráčov by som to nikdy nedokázal. Veľká vďaka patrí celému tímu,“ zdôraznil Jacko.