Breška vyzvŕtal slávnu Barcelonu. Dali mi klobúk a písali, že prišli zabijaci z Púchova

Čo vám dnes napadne ako prvé pri spomienke na pamätný zápas?

Pamätám si, ako sme šli na predzápasový tréning. Brána trnavského štadióna bola hore, takže sme zbadali hráčov Barcelony, ktorí trénovali. Hrali bago. To bolo neskutočné ako do lopty ťukali, ako to medzi nimi lietalo. Asi štyridsaťkrát si vymenili loptu - ako nič. Hovorím si: 'Preboha. S akými mimozemšťanmi to ideme hrať.' Najskôr sme tomu ani nechceli veriť, všetci sme sa po žrebe tešili. Dva odlišné zápasy, ale oba boli krásne. Obrovský zážitok. V Trnave sme odohrali vynikajúci zápas. Iba málo Slovákov hralo v aréne Nou Campe. Som hrdý, že som jeden z nich, aj keď sme v Barcelone prehrali 0:8.