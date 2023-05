Slovenský brankár Plzne má predčasne po sezóne, dôvodom je zranenie ruky

Tvrdoň nastúpil prvýkrát od vlaňajšieho októbra namiesto tímovej jednotky Henricha Staňka, no v 14. minúte stretnutia mu šliapol na ruku stredopoliar domácich Matěj Jurásek a musel tak z hry predčasne odísť.

PRAHA. Slovenský brankár Marián Tvrdoň si už v prebiehajúcej sezóne českej futbalovej ligy nezachytá. V nedeľu to uviedla Viktoria Plzeň na svojej webstránke.

Po vyšetrení klubovými lekármi je jasné, že už nebude môcť zasiahnuť do tréningov ani do zvyšných dvoch zápasov," uviedol hovorca klubu Václav Hanzlík.

Pre Tvrdoňa pritom išlo len o tretí štart v prebiehajúcej ligovej sezóne. "Bol to nezmyselný zákrok.

V takejto situácii by mal byť väčší rešpekt ku gólmanovi, ktorý ide do súboja rukami. Veľmi ma to za neho mrzí, pretože dostal po dlhej dobe príležitosť a na začiatku zápasu vyzeral skvele," dodal tréner Plzne Michal Bílek.