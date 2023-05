Má stovky štartov v lige. Nasleduje ho dcéra, ktorá reprezentuje Slovensko

BARDEJOV. „S futbalom som začínal ako desaťročný. Najskôr v Hendrichovciach, potom v rodných Lipovciach a vo Fričkovciach,“ začal s predstavovaním svojho futbalového životopisu bývalý výborný stredopoliar Marek Seman.

S mužským futbalom začal po absolvovaní základnej vojenskej služby, čo bola v tých časoch neobľúbená povinnosť.

„Po vojenskej službe som prestúpil do Sabinova, hral som štvrtú ligu. Raz sme hrali prípravný zápas s Prešovom a tréner si ma vyhliadol, aby som to prišiel do Tatrana skúsiť. Takáto ponuka sa neodmieta,“ spomína.