Hamšík na poslednom zraze: Nevnímam, že končím. Asi to príde až na ihrisku

"Prirovnávam to k tomu, akou cestou sa vydali hokejisti a maďarská futbalová reprezentácia. Verím, že to bude rovnaký prípad a tréner Calzona zotrvá pri reprezentácii tak dlho ako Ján Kozák či Vladimír Weiss," povedal Hamšík k novému kormidelníkovi.

"Ešte to nevnímam tak, že končím. Jednoducho som prišiel na zraz. Asi to na mňa príde až v zápase proti Čile," povedal Hamšík v Senci pred začiatkom zrazu.

S trénerom sú dohodnutí na minutáži

Na jeho reprezentačnú rozlúčku si zatiaľ kúpilo lístky 9000 ľudí, stredopoliar Trabzonsporu by mal nastúpiť v základe a striedať pred koncom riadneho hracieho času, aby si užil potlesk publika.

"S trénerom sme už dohodnutí na minutáži, ale nebudem prezrádzať detaily," uviedol k stretnutiu na Tehelnom poli Hamšík, ktorý drží rekord za najväčší počet gólov (26) a štartov (135) v slovenskom drese.

"Rekordy sú na to, aby boli prekonané a určite sa to raz stane, no pri góloch to bude asi náročnejšie. Na druhej strane - ako prvý som v Neapole prekonal Diega Maradonu a o rok neskôr prekonali mňa," okomentoval svoje zápisy so smiechom Hamšík.