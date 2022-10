Neuer aj Müller stihnú MS v Katare, verí Kahn

Podľa nemeckých médií by mohol Neuer nastúpiť v bránke už v zápase Ligy majstrov proti Interu Miláno 1. novembra.

Müller sa po zranení bedrového kĺbu vrátil do zostavy Mníchova v stredu v dueli Ligy majstrov proti FC Barcelona, ale stále nie je úplne fit.

"Nemyslím si, že sú to dlhodobé zranenia. Verím, že Neuer bude čoskoro fit. Pomaličky sa vracia do formy, no musí sa správať zodpovedne a nič nesmie uponáhľať," citovala Kahna agentúra DPA.

Pre Nemecko sa MS začnú zápasom proti Japonsku 23. novembra. O postup z D-skupiny zabojujú aj proti Španielsku 27. novembra a Kostarike 1. decembra.