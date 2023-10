Pre zlomeninu nohy nehral skoro rok, Neuer sa opäť postaví do brány

BERLÍN. Manuel Neuer sa po vyše desiatich mesiacoch vráti do brány. Stane sa tak v sobotňajšom zápase jeho Bayernu Mníchov proti Darmstadtu.

Majster sveta z roku 2014 nehral pre zranenie od vlaňajšieho decembra.

"Ak na tréningu pôjde všetko dobre, tak bude zajtra hrať. Teší sa na to a takisto aj my. Som si istý, že nadšených je veľa ďalších ľudí. Jeho návrat je veľmi pôsobivý. Všímam si rozdiel v jeho kondícii, celé naše zdravotné oddelenie aj on môžu byť hrdí.