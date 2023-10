Ako hlboko môžu ešte klesnúť? Manchester United mal ďalší skrat, už nenaháňa strach

MANCHESTER. Býval to klub, ktorý vzbudzoval rešpekt a uznanie. Zbieral tituly v Anglicku a úspechy v európskych súťažiach.

V 23. minúte síce z ojedinelej príležitosti a zároveň z jedinej strely na bránu v prvom polčase vyrovnal Wilfried Zaha, no to bolo zo strany hostí nadlho všetko.

Hráči United pritom dlho predvádzali dobrý výkon a smerovali za víťazstvom. Už v 17. minúte poslal domáci tím do vedenia Rasmus Højlund.

V 67. minúte poslal United do zaslúženého vedenia druhým gólom Højlund, keď využil pošmyknutie stopéra, prešprintoval polovicu ihriska a lišiacky zakončil.

Tam sa však všetko zlomilo.

„V tom čase by som na Galatasaray nedal ani deravý groš. Dovtedy ani neboli pri bráne. Manchester hral výborne, dominoval, bol to už vyhratý zápas. Ale to, čo predviedli v závere...