Napätá atmosféra v Manchestri vyústila do bitky. Štvoricu hráčov rozdeľoval tréner

Hráčov podľa bulvárneho britského denníka The Sun musel rozdeľovať aj tréner Erik ten Hag. Po bitke sa začalo aj interné vyšetrovanie.

MANCHESTER. Štyria hráči Manchestru United sa po trpkej prehre s Brightonom v Premier League 1:3 dostali do potýčky.

Tréner je podľa neho v ťažkej situácii. V tíme, ako Neville tvrdí, môže mať odpad, ktorý nevidíme zvonka a nevieme, aké nepríjemnosti mu hráči spôsobujú.

Manchester zažíva napäťé obdobie už dlho. Začalo sa to odobratím kapitánskej pásky Harrymu Maguiremu, ktorý mal odísť do iného klubu, no napokon zotrval pri diabloch. Teraz však vysedáva na lavičke.

Ten Hag musel z tímu vyradiť aj dvoch hráčov - Masona Greenwooda a Antonyho.

Z tímu poslal preč hviezdneho Jadona Sancha, ktorý skritizoval rozhodnutie trénera nepostaviť ho na duel proti Arsenalu. Sancho sa vtedy označil za obetného baránka.

Neville k celej veci povedal, že v šatni sa prezlieka hráč, ktorý trénuje v akadémii. Na mysli mal práve Sancha.