Škriniar Ligu majstrov nevyhral, na zoznam víťazov pribudol nový klub

Liga majstrov UEFA - finále

Je tak len druhý anglický klub, ktorému sa to podarilo. Premiérovo zaknihoval tento počin Manchester United pod vedením legendárneho kormidelníka Sira Alexa Fergusona v sezóne 1998/99.

Po pár nepresných rozohrávkach ManCity mali loptu chvíľu na kopačkách Nerazzurri, v ofenzíve však nič nevymysleli. Z diaľky to skúsili Martinez a Brozovič, chýbala im však presnosť.

Zápas pokračoval vo vysokom tempe, no z hry mal viac anglický tím - jeho súper si pomáhal faulmi a napádal najmä rozohrávku City.

Hráči City začali aktívne, Haaland dostal pas za obranu už v tretej minúte, bol však v ofsajde. Už o chvíľu prešiel Silva poľahky do šestnástky Interu, no jeho lob na zadnú žrď bol privysoký.

Inter vyhral Ligu majstrov trikrát, naposledy uspel v roku 2010. Odvtedy sa žiadnemu tímu z Apeninského polostrova nepodarilo postúpiť do finále milionárskej súťaže, až Inter ukončil 13-ročné vlastné i národné čakanie.

Na strane zdolaného tímu bol aj slovenský obranca Milan Škriniar, ktorý sedel na lavičke náhradníkov, ale do zápasu napokon nezasiahol. Mohol sa tak stať prvým Slovákom, ktorý by získal "ušatú trofej".

Stretnutie sprevádzala nervozita, najmä na strane favorita. Ten zazmätkoval na vlastnej polovici a z malej domov dal takmer kuriózny gól do prázdnej brány Barella. Citizens následne založili útok, z ktorého bola prvá strela na bránu - Onana ustál Haalandov prudký pokus z ľavej strany.

O chvíľu to skúsil De Bruyne a následne ho postihli problémy. Stredopoliar to ešte skúsil po ošetrení, no po jednom zo šprintov ho vystriedal Foden.