Makkabi Berlín bude prvý židovský klub v Nemeckom pohári, vyzve bundesligistu

"Ale my sme chceli ukázať, že sme stále tu a že nás opäť prijali a že sme neskončili v roku 1933."

"Nikdy som si nepredstavoval, že my ako židovský tím, budeme niekedy hrať pohárový zápas proti bundesligovému tímu. Takže pre nás aj pre mňa osobne je to obrovská radosť," citovala agentúra AP Wajselfisza.

Nemecký pohár sa začal hrať v roku 1935, no Židia sa nemohli zúčastniť. Keď sa nacisti dostali k moci, prinútili židovských športovcov, aby štartovali v samostatných súťažiach, potom v roku 1938 židovské organizácie úplne zakázali.

Hoci židovská identita a poslanie Makkabi Berlín sú stále ústredné pre jeho identitu a v znaku amatérskeho tímu je Dávidova hviezda, členstvo v klube je otvorené pre všetkých.

Vidno to najmä v prípade jeho futbalového tímu, v ktorom sú hráči z 15 krajín a rôznych náboženstiev vrátane Židov, moslimov a kresťanov.



"Je to niečo, na čo sme mimoriadne hrdí,“ povedal člen predstavenstva Michael Koblenz a doplnil: "Sme tu a keď je ktokoľvek pripravený hrať za nás a je tiež otvorený hrať za klub so židovským pôvodom a nejakou židovskou kultúrou, sme absolútne šťastní, že môžeme integrovať ľudí do našich tímov.“