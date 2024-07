Slovan ponúkol len 50-tisíc a hosťovanie, talent z Gambie prestúpil do DAC

"Náš plán bol, aby zostal v Európe, myslíme si, že má na to hrať za veľké kluby. A myslím si, že je oveľa väčšia reklama pre hráča, aj pre klub, keď bude hrať v Európe veľký futbal."

"Al-Wahda ponúkla za Baja 700-tisíc eur plus bonusy, takže prestupová suma mohla dosiahnuť až milión eur.

Slovan nám ponúkal iba 50-tisíc eur za hosťovanie, čo by pre nás znamenalo, že by sme stratili hráča a nezískali adekvátnu finančnú kompenzáciu," objasnil Poliaček dôvody prečo Podbrezová na túto ponuku nereflektovala.

"Nechceli sme poslať hráča na hosťovanie, pretože sme sa obávali, že v Slovane by nedostával dostatok príležitostí.

Manažér Poliaček reagoval, že agent s hráčom menili rozhodnutia ohľadom predĺženia zmluvy: "Pred zápasom so Slaviou a Wolfsbergerom mi zavolal agent, že hráč zostáva v Podbrezovej a predĺži zmluvu, ale na ďalší deň zavolal, že si to rozmysleli."

DAC a Troyes ponúkli podľa agenta za Baja 350-tisíc eur a ďalšie percentá z predaja, zatiaľ čo FC Riga poslal vyššiu ponuku. Podľa Beyai to boli ponuky, ktoré mohli byť výhodné pre hráča aj pre klub.

"Pre nás by bolo zaujímavé, ak by prestúpil do klubu, kde dostávajú šancu mladí hráči, ako Troyes, Alkmaar, atd...

Riga sa na nás hnevá, že sme ho tam nepredali, keď poslali vyššiu ponuku. Od DAC sme dostali o niečo viac ako tvrdí jeho agent," dodal Poliaček.

Bajo prišiel do Podbrezovej minulý rok zo španielskej Granady.