Dúbravka znovu čaroval, vypočul si veľa vulgarizmov. Šprintoval na polovicu súpera

Aj Slováci však išli do zápasu s tým, že majú svoju misiu. Tú napokon splnili, hoci nebol to okulahodiaci futbal. Najmä v prvom polčase mali nebezpečnejšie akcie domáci, ktorých poháňal vpred plný štadión.

K skvelej atmosfére prispeli aj slovenskí fanúšikovia. Keď trinásť minút pred koncom skóroval Dávid Ďuriš, na Stade de Luxembourg bolo počuť iba „My sme tu doma“, neskôr sa luxemburskou nocou ozývali tóny neodmysliteľného Macejka.

Podobný ako v Trnave

„Bolo by krajšie, ak by sme vyhrali 4:0, ale aj takto je to pekné,“ poznamenal po stretnutí Juraj Kucka, pre ktorého by to bol už tretia účasť na európskom šampionáte. Rezolútne však odmietol predčasné oslavy.