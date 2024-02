Sparta si poistila slovenskú hviezdu. Haraslín podpísal nový kontrakt

"Teraz je to taký bláznivý týždeň - po postupe do osemfinále som podpísal novú zmluvu a potom sme sa dozvedeli, že nás čaká Liverpool. Je to skvelé a teším sa na to," povedal s deviatimi presnými zásahmi druhý najlepší strelec českej ligy pre klubový web.

"Chcel by som sa Sparte za túto príležitosť poďakovať. Budem sa ju snažiť maximálne využiť, pokračovať v tvrdej práci a odvďačiť sa klubu svojimi výkonmi na ihrisku. Dal sa tu dohromady vynikajúci tím.

Ešte nikdy som nehral v mužstve, ktoré by držalo takto spolu aj mimo ihriska. S chlapcami trávime na Strahove aj voľný čas. Aj to malo, samozrejme, veľkú úlohu v tom, aby som v Sparte zostal. Preto bolo moje rozhodovanie jednoduché."