Modrič prijal dôležité rozhodnutie, na koniec kariéry ešte nemyslí

Ak by sa tieto správy potvrdili, znamenalo by to, že najlepší futbalista sveta v roku 2018 a hráč španielskeho Realu Madrid odohrá ešte ďalšie dve sezóny. V tom čase bude mať rodák zo Zadaru krátko pred 39. narodeninami.

Skúsený 37-ročný stredopoliar plánuje hrať až do majstrovstiev Európy v roku 2024, ktoré sa uskutočnia v Nemecku. Pre chorvátsky web 24sata.hr to povedal dlhoročný lekár tamojšej reprezentácie Zoran Bahtijarevič.

Spomenutý Bahtijarevič sa po 30 rokoch rozlúčil s chorvátskou reprezentáciou a pri tejto príležitosti prezradil ďalšie futbalové plány Modriča.

„Tridsať rokov je dlhý čas. Môj plán bol odísť, keď sa s reprezentáciou rozlúčia aj Luka a ďalší. Chcel som odísť do dôchodku potichu, aby sa to nikto nedozvedel. Luka sa však rozhodol zostať až do Eura, a to by bolo ešte ťažké čakanie.

S trénerom (Zlatkom Daličom, pozn.) som sa však už dohodol, že jednu medailu z Kataru nechajú pre mňa. Pracovať pre Chorvátsky futbalový zväz bola pre mňa veľká česť,“ povedal Bahtijarevič, ktorý prijal ponuku pôsobiť ako šéf lekárskeho oddelenia Európskej futbalovej únie (UEFA).