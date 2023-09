Van Gaal šokoval vyjadrením. MS boli podľa neho zmanipulované

Neskorší majstri sveta postúpili do semifinále až po penaltovom rozstrele, keďže duel sa v riadnom hracom čase aj po predĺžení skončil 2:2.

"Pozrite sa na to, ako konali hráči Argentíny a ako my. Niektorí argentínski futbalisti zašli priďaleko, no neboli za to potrestaní, Preto si myslím, že všetko bolo vopred dohodnuté," povedal Van Gaal.

Uviedol to počas galavečera najvyššej holandskej súťaže, na ktorom si prevzal cenu za celoživotný prínos futbalu. Na žiadosť, aby svoje slová vysvetlil, niekdajší tréner odpovedal: "Myslím vážne všetko, čo hovorím."