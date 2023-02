Karius má ohromnú šancu. Môže napísať nový príbeh svojej kariéry

NEWCASTLE. Trénera futbalistov Newcastlu Eddieho Howea by potešilo, keby sa Loris Karius chopil druhej šance a reštartoval svoju brankársku kariéru.

Teraz sa mu črtá obrovská príležitosť ukázať svoje kvality.

"Bola by to pre neho skvelá šanca napísať nový príbeh svojej kariéry. V tom tkvie krása futbalu. Nikdy nevieme, čo sa stane. Táto nepredvídateľnosť je to, čo robí futbal takým úžasným. S Lorisom som sa rozprával už v sobotu večer.

Cítil som potrebu sa s ním spojiť. Pôsobil uvoľneným dojmom. Bol by som za neho rád, keby mu zápas vyšiel," citovala AFP trénera Newcastlu.