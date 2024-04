Remíza v derby je pre Liverpool krutá. Cítime sa ako po prehre, priznal Van Dijk

MANCHESTER. Po uplynulom víkende prišlo k výmene na poste lídra najvyššej anglickej futbalovej súťaže.

Hráči FC Liverpool napriek drvivej prevahe iba remizovali v nedeľňajšom šlágri 32. kola Premier League na ihrisku Manchestru United 2:2 a klesli v tabuľke na druhé miesto, napriek tomu zostáva ich tréner Jürgen Klopp pokojný.

"Mali sme vyhrať, to je jasné. Najmä v prvom polčase sme zahodili niekoľko sľubných príležitostí a mohli sme viesť viac ako len o jeden gól. Prial by som si mať na čele tabuľky 10-bodový náskok, kto by také niečo nechcel?