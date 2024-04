Bude ho to stáť titul? Liverpool dostal lacný gól a zahodil tutovky

LONDÝN. Futbalisti FC Liverpool remizovali v nedeľnom šlágri 32. kola Premier League na ihrisku Manchestru United 2:2.

"The Reds" prišli po víkende o prvé miesto, na čele tabuľky ich vystriedal Arsenal Londýn, ktorý má pri rovnakom počte bodov (71) lepšie skóre aj vzájomné zápasy. Tretí je obhajca titulu Manchester City s jednobodovým mankom.

United dostali loptu do siete už v 2. minúte, ale Alejandro Garnacho bol predtým v ofsajde a gól neplatil. Krátko na to sa dostali do veľkej šance aj hostia.