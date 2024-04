Počítač odhadol, kto vyhrá Premier League. Legenda nesúhlasí, má iného favorita

Pred dvoma rokmi už mali fanúšikovia Liverpoolu pripravené šampanské, no Citizens od 76. do 81. minúty troma gólmi otočili zápas proti Aston Ville, ktorú paradoxne v tom čase viedla ikona liverpoolskeho klubu Steven Gerrard.

Deväť kôl pred koncom je stále v hre 27 bodov, no fakt je, že momentálne má najlepšiu pozíciu Liverpool. Na konte má 67 bodov, teda o dva viac ako Arsenal a o tri než obhajca titulu z predošlej sezóny.

Zápas medzi Manchestrom City a Arsenalom sa zmenil na šachovú partiu. Iba tri strely na bránku boli málo na to, aby sa na štadióne Etihad menilo skóre.

"Hrali veľmi dobrý pressing. Majú skvelých hráčov v defenzíve, perfektne a kompaktne bránili v nízkom bloku. Snažili sme sa, no berieme bod a ideme ďalej," povedal španielsky tréner na tlačovej konferencii.

Pep Guardiola žartoval, že ak by sa chceli jeho hráči dostať cez sformovanú obranu, museli by niekoho zabiť, aby hral Arsenal s deviatimi hráčmi v poli.

Podľa nich sú šance Liverpoolu 47,7 percenta, pričom pred minulým kolom boli len 35,3 percenta. Pred nasledujúcimi zápasmi majú Citizens približne tretinovú šancu na úspech (33,5 %) a v prípade Arsenalu je to 18,8 percenta.

Tvrdí to britská spoločnosť Opta, ktorá sa zaoberá analýzou rôznych športov a na základe dát a simulácií vypočítava pravdepodobnosť. Pre najnovší odhad titulu v Premier League sa uskutočnilo 10-tisíc simulácií.

Povinnosti, zranenia a program

Očividne sklamaný Guardiola po zápase s Arsenalom súhlasil s tým, že favorit je Liverpool. Nepovedal však nič zásadné, skôr išlo o frázy.

"Kto je prvý, je vždy favorit. Druhý favorit je Arsenal a my sme tretí. Je to jednoduché. Nie je to v našich rukách. Jediné, čo môžeme urobiť, je pripraviť sa na zápas s Aston Villou," doplnil Guardiola.