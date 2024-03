VIDEO: Kloppa nahnevala neodpískaná penalta. Čo museli mať na obed? kritizoval ľudí pri VAR

Guardiola: F utbal potrebuje také osobnosti ako Klop

"Arsenal sa v minulej sezóne dokázal vrátiť medzi elitu a v tomto ročníku opäť potvrdzuje tie najvyššie ambície. Má mladý tím a v osobe Mikela Artetu výnimočného trénera. Bude to boj až do konca, ešte stále je v hre 30 bodov.

"Prečo si ten chlap v miestnosti VAR myslel, že to nie je jasné a zrejmé? Čo museli mať na obed, aby si to mysleli? Kdekoľvek inde na ihrisku by to bol na 100 percent faul," citovala Kloppa agentúra dpa.