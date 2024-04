Liverpool zahodil šancu ísť na čelo. Klopp: Ak budeme hrať ako v prvom polčase, ligu nevyhráme

Nevyužil prehru Arsenalu s Aston Villou (0:2) a namiesto posunu na čelo tabuľky je na treťom mieste so stratou dva body na vedúci Manchester City.

Blízko k zvýšeniu bol Jean-Philippe Mateta, ktorý v úniku prekonal Alissona, no loptu vykopol z bránkovej čiary Andrew Robertson.

Potom začal tlak domácich, ktorému odolala defenzíva Crystal Palace aj so šťastím.

Dodal, že jeho hráči neopakovali chyby z Old Trafford, no zároveň od nich neprišla reakcia na dva neuspokojivé výsledky v krátkom čase.

Prehrali sme tam pohárový zápas a bola to katastrofa, pretože sme boli lepší. Potom sme tam remizovali, ale aj vtedy sme boli lepší," povedal Klopp podľa agentúry DPA.

"Nie som si stopercentne istý, ako sme sa vyrovnali so zápasmi proti United. To je možno trocha problém.

"K inkasovanému gólu, Eze bol v šestnástke úplne voľný, to sa nemôže stávať. Boli aj ďalšie momenty, kde sme jednoducho nedržali spolu.

V druhom polčase to bola dobrá domáca hra, mali sme mnoho šancí, z ktorých mohol byť gól. Nakoniec to však nestačilo, musíme si to priznať," pokračoval Klopp.

Vyjadril sa aj k súboju o titul: "Nie som hlúpy a odpoveď je pomerne ľahká. Pokiaľ budeme hrať ako v prvom polčase, nemáme prečo vyhrať ligu. Ak to bude tak, ako v druhom, môžeme vyhrávať zápasy."

Fantastické víťazstvo pre Crystal Palace

Crystal Palace vyhral prvýkrát po piatich zápasoch a len druhý raz pod vedením nového trénera Olivera Glasnera.

"Je to fantastické víťazstvo, gratulujem svojmu tímu za výkon v prvom polčase, šance ktoré si vytvoril a za zápal i prístup v druhom dejstve.

V Deanovi sme dnes mali skvelého brankára a obrana ukázala veľké odhodlanie. To je dôvod, prečo sme si udržali čistý štít," povedal rakúsky tréner.