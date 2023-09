VIDEO: Messi vrátil Miami späť na víťaznú vlnu. Do štatistík získal dve asistencie

MLS - 26. kolo

LOS ANGELES. Inter Miami zvíťazil v ďalšom zápase Major League Soccer nad Los Angeles FC 3:1. Vyhral tak prvý zápas hneď po remíze 0:0 proti Nashville.

Nová posila amerického tímu Lionel Messi sa tentokrát nepresadila, no dvomi asistenciami dopomohol k výhre. Messi mal veľkú príležitosť v 38. minúte, keď bol zoči-voči s brankárom súpera, no trafil ho len do ruky.