Miami oficiálne privítalo Messiho. Beckham: Vitaj v našej rodine

Messi: Som veľmi štastný

Komisár MLS Don Garber pochválil Masa za jeho odhodlanú snahu angažovať Messiho.

"Lionel Messi bol na jeho radare od samého začiatku. Musím povedať, že keď to pred mnohými rokmi povedal, nemyslel som si, že to dokáže.

Ale dnes tu máme hráča, o ktorom si bezpochyby myslím, že nie je len hráč generácie, ale podľa môjho názoru najlepší futbalista všetkých čias," citovala Garbera agentúra AFP.

Argentínčan podpísal s klubom kontrakt do roku 2025. Do Miami pricestoval so svojou rodinou už v utorok, čo v meste spôsobilo ošiaľ.

"Ďakujem veľmi pekne všetkým ľuďom, že ma podporujú a dávajú mi túto lásku. Som veľmi šťastný, že som tu v Miami.

Naozaj chcem začať trénovať a súťažiť. Mám takú istú túžbu vyhrávať a pomôcť klubu rásť, akú som mal vždy.

Som veľmi šťastný, že som sa rozhodol vybrať si tento projekt a prísť hrať do tohto mesta s mojou rodinou.

Nepochybujem, že si to užijeme, budeme sa tu mať dobre a stanú sa veľmi dobré veci," vyhlásil 36-ročný útočník.

VIDEO: Slávnostné predstavenie Messiho