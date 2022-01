Sme neuveriteľne šťastní, povedal Neuer po Lewandowskom 300. góle

Lewandowski na to potreboval 369 zápasov v dresoch Borussie Dortmund a Bayernu, klubová ikona mníchovského klubu Gerd Müller dosiahol túto métu za 350 zápasov.

BERLÍN. Robert Lewandowski sa opäť zapísal do historických tabuliek futbalovej Bundesligy. Ako druhý hráč dosiahol métu 300 gólov v najvyššej nemeckej súťaži.

“Tie čísla sú šialené. Nikdy by som nepomyslel na to, že dám tak veľa gólov v Bundeslige. Som na to hrdý,” povedal poľský reprezentant podľa DPA.