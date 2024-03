Mbappé pokoril v Lige majstrov ďalšiu métu, iba Messi bol rýchlejší

BRATISLAVA. Francúzsky futbalový reprezentant Kylian Mbappé priviedol Paríž St. Germain do štvrťfinále Ligy majstrov. V utorkovom odvetnom osemfinálovom zápase s Realom Sociedad (2:1) strelil oba góly hostí.

Vo veku 25 rokov a 76 dní sa stal druhým najmladším hráčom, ktorý má na konte 45 gólov. Lionel Messi dosiahol v LM túto hranicu vo veku 24 rokov a 257 dní.

"Museli sme zabojovať od prvej minúty. Ak by otvorili skóre, s podporou domácich fanúšikov by sa tlačili ďalej. Museli sme utlmiť ich nádeje hneď na začiatku. To sa nám podarilo a sme veľmi radi, že sme opäť vo štvrťfinále," uviedol Mbappé pre agentúru AP.