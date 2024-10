Gironu trápia problémy. Pred zápasom so Slovanom čelí zraneniam i frustrácii fanúšikov

GIRONA. Girona sa musí vyrovnať s absenciou zranených kľúčových hráčov po sobotňajšej domácej prehre 0:1 s Realom Sociedad, povedal tréner Michel, ktorý vyzdvihol charakter svojho tímu napriek neúspešnému štartu do sezóny LaLigy.

"Musíme ďalej pracovať, ofenzívny potenciál mužstva je aj bez zranených hráčov... chýba vám hĺbka, vždy niekde stratíte, nemáme na ihrisku žiadneho hráča, ktorý by mohol hrať ako krídelník," povedal španielsky manažér novinárom.

"Musíme sa zlepšiť vo finálnej prihrávke, v rozhodnosti v súboji jeden na jedného, viac sa dostávať do šestnástky. Tieto veci sú vo futbale najťažšie, strieľať góly.

"Minulý rok sme mali veľa gólov, tento rok je to pre nás ťažšie."

Fanúšikovia na štadióne Montilivi v Girone vyjadrili svoju frustráciu po ďalšom nevýraznom výkone, ale Michel podporil svojich hráčov, ktorí stáli proti ťažkému súperovi.

"Fanúšikovia musia pochopiť proces, v ktorom sa hráči nachádzajú. Neexistuje hráč, pretože by som to nedovolil, ktorý by nepodal maximálny výkon z hľadiska prístupu, mentality, ilúzie, motivácie, energie," povedal.