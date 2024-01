Mbappé sa vraj rozhodol pre Real Madrid, problémom sú však jeho platové požiadavky

Mbappé, ktorého kontrakt s parížskym Saint-Germain vyprší 30. júna, v nedávnom rozhovore pre magazín GQ vyhlásil, že v určitom okamihu opustí súčasného zamestnávateľa, čím opäť podnietil špekulácie, že by sa tak mohlo stať po skončení aktuálnej sezóny 2022/2023.

"Nebojím sa týchto zmien. Len premýšľam o tom, ako budem pokračovať v kariére a pôjdem vlastnou cestou,“ povedal Mbappé.

Podľa informácií denníka Sport Bild však možným problémom zostáva otázka mzdy. Mbappé momentálne od PSG dostáva ročne okolo 200 miliónov eur vrátane bonusov a provízií.

Spomenutý nemecký zdroj tvrdí, že 25-ročný kapitán madridskej reprezentácie chce v Madride poberať 70 miliónov eur za sezónu a povráva sa tiež o požadovanom bonuse za podpis zmluvy vo výške minimálne 100 miliónov eur či o provízii pre hráčovu matku Fayzu Lamariovú, ktorá Mbappého zastupuje.

To by v prípade päťročného kontraktu znamenalo, že Real Madrid by si musel pripraviť viac ako 400 miliónov eur.