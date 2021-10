Aká bude Mbappého budúcnosť v PSG? Môže sa stať čokoľvek, vraví Pochettino

Možnosť odchodu 22-útočníka do Realu Madrid stále trvá, no Pochettino uviedol, že PSG urobí všetko pre to, aby hráča udržal.

"Je to pokojný chlapec, je to veľká osobnosť. Je veľmi spoločenský, má vo veciach jasno a miluje futbal. Na to, že má 22 rokov je veľmi vyspelý. Kylian sa rozhodne, čo musí urobiť. Klub urobí všetko, aby si ho udržal, pretože to je jeden z najlepších hráčov na svete.

Ale situácia je otvorená a v budúcnosti sa môže stať čokoľvek, pozícia spred niekoľkých mesiacov sa môže zmeniť. No možnosti ako ho presvedčiť, aby u nás zostal, tu sú," citovala agentúra DPA argentínskeho trénera.