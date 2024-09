Prešov zabil ambície košických vysokoškolákov za desať minút, kapitána mrzeli sklamaní diváci

Vzápätí prišiel druhý gól. Snažili sme sa to dobehnúť, ale ukázala sa kvalita súpera, ktorý si to už skúsene uhral,“ hodnotil zápas domáci kapitán Mojmír Trebuňák.

„Povedali sme si v šatni, čo chceme hrať a hrali sme to prvých päť minút. Potom sme urobili jednu chybičku, Tatran to využil.

Pozrú sa do zrkadla a sústredia na ligu

Zo studenej úvodnej sprchy sa už Košičania nespamätali a hoci mali nejaké náznaky šancí, zápas už zdramatizovať nedokázali.

Navyše hneď po desiatich minútach druhého polčasu sa opäť presadil Sagna a v 55. minúte zvyšoval na konečných 0:3.

„Naučili sme ho to tu, veď keď prichádzal do Košíc, tak hral chvíľu u nás.

On má výborný výskok aj výber miesta, loptu dostal na hlavu a to už preňho nebol problém to uložiť pre brankára nechytateľne,“ s úsmevom povedal Trebuňák smerom k dvojgólovému Sagnovi a dodal: „Skôr nás mrzí ten druhý gól, lebo ani neviem ako sa tá lopta dostala do bránky.“