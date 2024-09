Outsider v prvom polčase prekvapil Slovan. Bolo to slabé, priznal Kitka

Od úvodu to bol pomerne vyrovnaný zápas. Futbalisti Beluše pozorne bránili a veľký favorit z hlavného mesta sa do čistých šancí nedostával.

Hrali sme strašne do šírky, domáci sa presúvali a zatvárali nám priestory. Z našej strany to bol v prvom polčase slabý výkon,“ pre Futbalnet.tv hodnotil asistent trénera ŠK Slovan Bratislava Boris Kitka.

„V prvom polčase to bol z našej strany slabý výkon. Mali sme slabý pohyb, vypracovali sme si dve, tri možnosti, ale bolo to v zakončení pomalé.

Po zmene strán to bol zo strany Slovana úplne iný výkon, totálne ovládol dianie na ihrisku a jeho vedenie narastalo.

„Takto by to malo byť. Kontrolovali sme hru a v momentoch, keď sme sa dostali pred bránu, sme hrali rýchlo. Takto by to malo vyzerať,“ dodal.

Čaká ich možno najlepší tím na svete

Po zranení sa do zostavy Slovana vrátil Lukáš Paušek.

„Dnes to bolo o tom, aby sa nikto nezranil. Hráčom sme povedali, aby to brali ako povinnosť, je to súťažný zápas. Potrebujeme, aby sme takéto zápasy zvládali bez problémov, druhý polčas bol v poriadku, ale prvý určite nie,“ uviedol Kitka.

Slovan má nesmierne nahustený program. V piatok 27. septembra ho v Niké lige čakajú Michalovce a potom v Lige majstrov 1. októbra privítajú slávny Manchester City.

„Kalendár je náročný. Myslieť na City by bol veľký problém. Dobre sme zvládli domáci zápas s Ružomberkom, čo potrebujeme potvrdiť a myslíme na zápas s Michalovcami, ktorý chceme zvládnuť.