Všetci chcú do Ligy majstrov. Kde sledovať v televízii Slovan, Spartu či Slaviu?

Sparta si z prvého zápasu odniesla remízu 1:1. Odveta z Bukurešti dlho nemala vysielateľa pre vysoké finančné požiadavky rumunskej strany. Na vysielaní prenosu sa napokon dohodla spoločnosť Nova a ponúkne ho od 20.30 na Nova Sport 1.

Slavia Praha zdolala v nemajstrovskej vetve v prvom zápase St-Gilloise 3:1. Odvetný zápas z Belgicka vysiela od 20.30 Canal+ na programe Canal+Sport 2.

Ak by Slovan prešiel cez Apoel do play off o Ligu majstrov, čakal by ho lepší z dvojice Ferencváros Budapešť - FC Midtjylland.

Dánsky majster vyhral prvý zápas doma 2:0. Odvetu vysiela od 20.00 stanica M4 Sport.