Najväčšia špionáž v dejinách futbalu? Katar odpočúval a sledoval ľudí z FIFA

Arabský emirát nehľadí na okolnosti, keď chce dosiahnuť nejaký cieľ. Dokazuje to nielen korupcia, ale aj porušovanie ľudských práv či smrť stoviek migrantov pri výstavbe štadiónov. Aj po úspešných voľbách dejiska MS 2022 Katar tušil, že pretrváva veľké riziko a o turnaj môže prísť.

Po škandále s kupovaním hlasov vládli opodstatnené obavy, že by FIFA mohla voľby vyhlásiť za neplatné a Kataru by turnaj odobrala. Všetko by vyšlo nazmar.