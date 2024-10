Štetina: V Česku berú derby vážnejšie. Hrať pred menej ako tisíc ľuďmi by sa mi nechcelo

Derby zápasy sú najmä o emóciách. Šarvátkam a faulom sa pri nich nevyhneme, no a ja som často prvý, kto z tohto dôvodu komunikuje s rozhodcom alebo hráčmi. Treba občas do toho „pichnúť“, aj divákom takto dáte najavo, že to berieme vážne a tiež ukazujeme, ako veľmi chceme vyhrať.

Rozhodne je to iný zápas ako ostatné, v mojich očiach derby nikdy nemá favorita bez ohľadu na kurzy či postavenie klubov v tabuľke. V tomto zápase ide toto všetko bokom. Derby je špeciálne pre divákov aj pre aktérov na ihrisku, atmosféru vníma každý naokolo a často sa ňou nechá strhnúť – a to sa často týka aj trénerov.

Pre niekoho sú to detaily, pre mňa je to však dôležitý aspekt zápasu. Inak sa po súboji pozeráte na to, keď si príde robiť poriadok jeden hráč, inak keď sa zrazu pri mieste faulu objavia traja - štyria futbalisti.

Na zápasy sa chystám plus mínus rovnako a všetky sú dôležité, ale derby vnímam inak, pretože si myslím, že môže byť dobrou reklamou. Ak zvládnete derby zápas, dostanete aj pridanú hodnotu, je to prestíž. V Česku som to zažil v zápasoch Sparty proti Slavii, výhra dala tímu pomyselný „kľúč od mesta“. Škoda, že u nás to nie je brané takto vážne.

Keď ide o derby, často ho sledujú aj ľudia, ktorí by si inak futbal nezapli, prípadne by na tribúnu neprišli. Cítia aj futbalisti iný tlak než bežne?

V Prahe bolo cítiť atmosféru vo vzduchu, veľa ľudí to prežívalo, cítil som to výraznejšie, aj preto, že som v meste žil. Tu to nie je tak vyhrotené, keďže ide o derby dvoch rôznych miest. Ale jasné, človek vníma, že je to niečo špeciálne, vie, že prídu aj sviatoční diváci. Na druhej strane, mrzí ma, že na Slovensku nebývajú ani takéto zápasy vypredané. V Česku to je pravidlo, u nás mi to veľmi chýba.

Viacero Slovákov v minulosti naznačilo, že hráči mimo Slovenska a Česka akoby nevnímali dôležitosť a ťarchu derby. Máte rovnaký pocit?

Je to presne tak, vnímal som to v Česku a aj u nás to cítim. Týka sa to hráčov z väčšej diaľky, pretože Slovinci či Chorváti si uvedomujú, aké dôležité derby sú – sú na to zvyknutí z domácich súťaží. Keď ide o hráčov napríklad z Afriky, môžete im rozprávať, vysvetľovať, napokon aj tak nemáte pocit, že by rozumeli tomu, o čo v derby ide. Napokon, niekedy to je vidieť aj na ich výkone a správaní na ihrisku.