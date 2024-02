Neudržal sa ani rok. Ku koncu nemeckého trénera prispel aj incident so stolným tenisom

Nemecký kouč mal pôvodne kontrakt platný až do MS 2026.

Vyústilo to až do potýčky s Kang-in Leeom a 22-ročný stredopoliar Paríža St. Germain sa údajne Sona pokúsil udrieť. Oboch futbalistov museli od seba oddeliť, obaja na druhý deň proti Jordánsku nastúpili.

"Tento incident nás môže veľa naučiť v oblastiach, ktorým treba venovať pozornosť pri riadení národného tímu v budúcnosti," reagoval prezident KFA Chung Mong-gyu.

"Teraz sa musíme okamžite pustiť do hľadania trénera pred kvalifikačnými duelmi MS."

Podľa agentúry AFP si Klinsmann nikdy na svoju stranu nezískal juhokórejských fanúšikov ani médiá. Údajne sa odmietol presťahovať do ázijskej krajiny z USA a obviňovali ho, že si nerobil ťažkú hlavu ani z prehier tímu.

Podľa miestnych denníkov má nárok na vyplatenie zvyšku sumy do konca platnosti kontraktu, ročne by to malo byť niečo viac ako dva milióny eur.