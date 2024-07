Hrdina Slovana spáva so zalepenými ústami. V čom patrí medzi najlepších v Európe?

Keď sú vonku dva stupne Celzia, tak sú všetci ostatní zababušení, ale on príde iba v tričku a v trenírkach. Spáva so zalepenými ústami, aby dýchal len nosom. Cvičí jogu, venuje sa mentálnemu koučingu, otužuje. Všade so sebou nosí špeciálny vankúš aj paplón, ktorý váži desať kilogramov. Jedenásť kilometrov je v podstate štandard, čo za zápas nabehá. A to je v jeho veku výnimočne. Zo všetkých hráčov Slovana je najstarší, má tridsaťsedem. Ešte pred pár dňami hral v drese reprezentácie na majstrovstvách Európy a mal minimálne voľno. JURAJ KUCKA sa stal hlavným hrdinom Slovana ihneď v prvom zápase novej sezóny.

V závere strelil dva góly hlavou, vyskočil ako basketbalista NBA. Slovenský majster v prvom zápase prvého predkola Ligy majstrov zdolal FC Struga 4:2.

"V nábehoch hlavičkou patrí medzi najlepších v Európe," chváli ho tréner Vladimír Weiss. „Všetci pôsobili dosť unavene, ale taký hráč ako Kucka sa v takýchto zápasoch nestrieda. Veril som, že som môže presadiť hlavou,“ reagoval Weiss. Ako by ste opísali zápas? Divoký, ťažký, náročný. Do toho horúce počasie. Prvý polčas to bolo z našej strany ok, ale druhý? Neviem, čo sa stalo. Zaspali sme, oni ožili a chytili sa. Vyrovnali. Potom sme prevzali iniciatívu a dobíjali sme ich bránu. Našťastie sa nám podarilo dať dva góly. Dúfam, že sa v odvete tomu vyvarujeme. VIDEO: Zostrih zápasu ŠK Slovan Bratislava - FC Struga

Už sa stáva klasikou, že každý zápas Slovana v európskych pohároch je dráma. Ako to vnímate? To sme my. Bez toho by sme sa asi nevyhecovali k takémuto koncu. Či sa vždy v hlavách uspokojíme? Ťažko povedať. Chceli sme dať tretí gól a zápas ustrážiť, ale okolnosti boli iné.

Kapitán Vlado Weiss bol riadne nahnevaný, keď ste stratili vedenie. Ako ste to videli? Nahnevaní musíme byť všetci a to na seba. Že takéto niečo vždy dovolíme. Nemôžeme si takto stále komplikovať zápasy.