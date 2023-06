Prečo by sa zabil? Halenár by mal dnes 40, pozadiu jeho smrti stále mnohí neveria

Na slovenských trávnikoch dal azda nedostižných 125 ligových gólov. A možno, že by ešte nejaké pridal.

Juraj Halenár to nemal vždy jednoduché. Napriek tomu sa vďaka svojej futbalovej genialite stal legendou.

BRATISLAVA. Narodil sa v Trnave. Do Slovana navyše prišiel ako bývalý hráč konkurenčných bratislavských klubov Interu a Artmedie.

V stredu 28. júna 2023 by oslávil jubileum. Žiaľ, osud mal s ním iné plány, 40 rokov sa nedožil.

Na majstrovstvách Európy do 19 rokov v roku 2002 získal bronz a v tom nasledujúcom dotiahol Slovensko na MS do 20 rokov až do osemfinále.

Na oboch turnajoch bol lídrom Slovákov. Prvýkrát ale naplno zarezonovalo jeho meno vo svete v roku 2005.

Ako nová posila Artmedie Petržalka pomohol k senzačnému postupu do skupinovej fázy Ligy majstrov.