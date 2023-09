Majster sveta opúšťa Milana Škriniara. Namierené má do Saudskej Arábie

PARÍŽ. Nemecký futbalový reprezentant Julian Draxler by mal prestúpiť do katarského Al-Ahli. Dvadsaťdeväťročný útočník Paríža Saint-Germain údajne podpíše zmluvu do roku 2025.

Podľa agentúry DPA mal Draxler prvú ponuku na odchod z PSG odmietnuť, no napokon si to rozmyslel.

Kontrakt v tíme francúzskeho majstra mu vyprší 30. júna 2024.