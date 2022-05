Podiel viny berie aj na seba. Vukušič: Nie každý článok pracoval pre postup

Bola to turbulentná sezóna. Mnohí ich pasovali za ašpiranta na postup, postupovými ambíciami sa netajili ani predstavitelia klubu.

Zúčastnil som sa medzinárodnej trénerskej konferencie vo Freiburgu. Bola to zaujímavá skúsenosť, malo to vysokú úroveň a špičkové obsadenie. Vrcholným momentom bola prezentácia Arsena Wengera. Konferencie sa zúčastnili aj Bernd Schuster, Guido Buchwald či Ciriaco Sforza a stretol som tam mnoho známych z čias štúdia Pro licencie, ktorú som si robil v Nemecku.

Váš trénersky návrat do Košíc sa po vyše roku skončil. Ako vnímate ukončenie vzájomnej spolupráce?

Cieľ bol jasný - postup. S tým, že ak sa to nepodarí, tak svoju prácu v klube ukončím. Nebolo to pre mňa prekvapujúce, nastavené to tak bolo z oboch strán. V posledných týždňoch riešil klub svoju budúcnosť, aj čo sa týka trénera a zloženia kádra, takže som s tým bol upovedomený.