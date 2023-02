Vyradil Ajax, ušiel a súdili ho. Nezvykol som si, spomína účastník MS 1982

Hráč cez neho nemohol prejsť. Za žiadnu cenu. Na ihrisku bol nekompromisný, no po zápasoch priateľský.

Na malom ihrisku si trúfam aj na mladších, no na veľkom to už nie je ono. Veľké ihrisko je pre mňa dlhé a široké. Vek už človek neoklame.

Len pasívne. Sledujem zápasy v televízii, okrem futbalu všetky športy. Veľa mojich spoluhráčov robí trénerov, ale mňa to neláka. Som na dôchodku, takže sa venujem oddychu.

Považská Bystrica nedávno postúpila do druhej ligy. Chodíte na zápasy?

Raz som bol na stretnutí so Žilinou B, a to je všetko. Neláka ma to.

Bývalého ligového hráča? Prečo?

Nemôžem počúvať hlúpe výkriky a hlavne nadávky na hráčov. Najmä od ľudí, ktorí v živote nekopli do lopty a futbalu sa nerozumejú. Radšej si pozriem zápas v televízii, kde tieto indivíduá nepočujem.

Bol som ešte raz na Nitre, keď ju trénoval Michal Hipp. Vydržal som polčas a išiel som domov.

Za vašich čias diváci nenadávali?

Samozrejme, že áno. Keď ich však na štadióne bolo 12-tisíc, nikoho som nepočul. A ako hráč som to nevnímal. Sústredil som sa na hru.