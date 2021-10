Robil kampane na boj proti korone. Kapitán Nemecka sa však nenechal zaočkovať

Hovorca nemeckej vlády Steffen Seibert uviedol, že na Kimmichove otázky existujú jasné a presvedčivé odpovede v podaní nemeckých aj medzinárodných odborníkov.

"Verím, že Kimmich sa dostane k správnym informáciám a na základe toho prehodnotí svoj postoj k očkovaniu," vyhlásil Steffen Seibert.

Robil zbierky, chcel zdolať koronu

Kimmichova neochota zaočkovať sa mnohých prekvapila, pretože práve on sa ešte v marci 2020 spoločne so spoluhráčom z Bayernu Leonom Goretzkom zapojil do kampane na zbierku "We Kick Corona" (Zdolajme koronu).