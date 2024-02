Žilina šla do likvidácie, on zostal a bral pár stoviek. Dnes hrá vážne o anglický titul

„Nakoniec sme ho kúpili ako prvú investíciu do Podbrezovej,“ dodal Jašurek. Bolo to v roku 2018. Vo Fortuna lige debutoval 16. februára 2019 v drese Podbrezovej.

„Chcel som sa konečne dostať do seniorského futbalu. To bol hlavný dôvod zmeny klubu. Vedel som, že v Anderlechte by som sa ťažko prebojoval do prvého tímu a bol najvyšší čas. Naskytla sa možnosť odísť na Slovensko a ja som ju využil," vysvetľoval.