Osasuna musí hľadať nového trénera, dlhoročný kouč po sezóne skončí

Ako uviedol na tlačovej konferencii v spoločnosti klubových funkcionárov, jeho pôsobenie v Pamplone potrvá iba do konca aktuálnej sezóny 2023/2024, keď mu vyprší platný kontrakt.

"Viete si predstaviť, že je to komplikované rozhodnutie, ale som s ním vyrovnaný. Necítim také presvedčenie, aké som mal predtým, a ak nie som úplne presvedčený, je pre mňa ťažké byť šťastný.

Ak nie som šťastný, je pre mňa ťažké dostať zo seba to najlepšie. A ak nedostanem to najlepšie zo seba, nedostanem to ani z mužstva. Preto si myslím, že nadišiel čas,“ povedal 45-ročný Arrasate podľa oficiálneho webu pamplonského klubu.