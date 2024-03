Calzonu v lige nezdolal ani Inter. Prízvukuje však, že nie je kúzelník

Zverenci trénera slovenskej reprezentácie Francesca Calzonu v nedeľu remizovali 1:1. Výsledok by však nemal zastaviť Inter v spanilej jazde za scudettom, Calzona žiada na riešenie problémov Neapolu čas.

Proti Neapolu sa dostali do vedenia v závere prvého polčasu, keď skóroval Matteo Darmian, v 81. minúte však vyrovnal Juan Jesus. V drese Neapolu odohral celé stretnutie slovenský reprezentant Stanislav Lobotka.

"Chlapcom som gratuloval, lebo hrali skvele. Proti Atleticu hrali 120 minút a dnes to na trávniku nebolo vôbec vidieť. Nastúpili sme proti obhajcovi titulu a veľa mu nedovolili. Chceli sme 11. výhru v sérii, nepodarilo sa.

Neapol pod vedením Calzonu ešte v lige neprehral. Druhýkrát v sérii však remizoval a po nedeli mu patrila 7. priečka s mankom deväť bodov na štvrtú Bolognu, ktorá drží poslednú pozíciu zaisťujúcu účasť v Lige majstrov.

"Na vyriešenie všetkých problémov tohto tímu by ste potrebovali kúzelníka. Museli sme si určiť priority a snažili sa riešiť najmä obranu. Na útočnú činnosť sme sa až tak nesústredili, preto mi aj ten jeden gól robí radosť.

Všetko je to vecou času. Hrali sme šesťkrát v priebehu 24 dní, to je veľa. Nie je to výhovorka, iba objektívna realita," skonštatoval po stretnutí tréner Neapolu.