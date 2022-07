Kto bude šestnásty účastník III. ligy Západ? Rozhodne sa v nedeľu v baráži

V skupine Západ bolo tiež prihlásených 16 mužstiev, no nie celkom podľa pôvodného plánu. Do tejto skupiny sa totiž malo posunúť desať klubov z pôsobnosti Západoslovenského futbalového zväzu a doplniť ich mali tri kluby zo Stredoslovenského futbalového zväzu a tri z Bratislavského futbalového zväzu.

Účasť v tretej lige láka aj Lednické Rovne. „Chceli sme skončiť do desiateho miesta, čo sa nám, žiaľ, nepodarilo. Prijali sme však túto možnosť hrať baráž. Oficiálne stanovisko o baráži sme dostali vo štvrtok, šumy však už boli dávnejšie. Najprv sa oslovovali mužstvá, ktoré skončili pred nami. Boli sme radi, keď prišla ponuka aj pre nás,“ povedal manažér ŠK LR Crystal Ľuboš Dubový.

„Podkonice sa s pokorou pripravujú na barážový zápas. Urobíme všetko pre to, aby sme sa dostali do tretej ligy,“ uviedol pre Sportnet manažér FK Podkonice Roman Patráš.

Výborná úroveň súťaže

Dubový sa domnieva, že podľa tabuľkového postavenia sú favoritmi súboja Podkonice, ktoré boli v minulej sezóne ôsme v tretej lige Stred.

Za najsilnejšiu zo štyroch regionálnych tretích líg sa však považovala práve III. liga Západ, takže tabuľkové postavenie možno nevypovedá o skutočnom pomere síl.

„Súper je pre nás veľká neznáma. V III. lige Západ sme dlhodobým účastníkom a tento ročník bol na fantastickej futbalovej úrovni. Ak to porovnávam s minulými ročníkmi, tento bol za posledných pätnásť rokov najkvalitnejší. Mnoho tímov malo záujem dostať sa do novej tretej ligy po reorganizácii a favoriti to nemali jednoduché,“ vyhlásil Dubový.